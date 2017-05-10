Мы чтим бессмертный подвиг воинов-освободителей. Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравляет с Днем Победы

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравляет наших ветеранов, всех россиян, всех людей доброй воли с Днем Победы:

Многоуважаемые наши ветераны!



От имени Совета муфтиев России, Президиума Духовного управления мусульман Российской Федерации, от себя лично поздравляю вас с Днем Победы! Для каждого из нас День Победы – священная дата и символ беспримерного героизма наших отцов и дедов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения нашего Отечества и всего человечества от чумы фашизма.



В этот день в каждой семье вспоминают тех, кто остался на полях сражений, трудился во имя победы и тех, кто налаживал мирную жизнь ибо Великая Победа стала возможной благодаря единству народа, стойкости его духа, чистоте помыслов и героизму защитников нашей Родины России. В благодарной памяти народа этот праздник, по праву, занимает главенствующее место. Мы молитвенно благодарим всех наших ветеранов и тех, кто пережил это страшное время и защищал свою страну, друзей и семью.



Мы веруем, что души погибших солдат - освободителей на этой страшной войне, души ушедших за долгие послевоенные годы приняты и благословлены Всевышним, ибо их жизни были отданы во имя справедливого освобождения Родины. Мы помним все, что Вы сделали для нас и благодарим за то, что сейчас мы можем жить спокойно благодаря Вам.



Мы чтим бессмертный подвиг воинов-освободителей; слава и почитание их подвига – лишь малая часть благодарности от поколения их детей, внуков и правнуков за спасение мира.



Мы молимся о здоровье наших ветеранов, тех, чьи воспоминания являются связующим звеном поколений и лучшей данью уважения к воинам-освободителям будет сохранение в памяти народа подвига солдат-освободителей и противостояние против любых попыток искажения истории, против попыток оправдания преступных деяний фашизма и нацизма.



Молодые поколения россиян чтут бессмертный подвиг воинов-освободителей; слава и почитание их подвига – лишь малая часть благодарности от поколения их детей, внуков и правнуков за спасение мира.



И да не померкнет никогда значение и величие Великой Победы нашего народа в этой жесточайшей из войн в истории человечества .



И да останется этот праздник Днем Победы в последней мировой войне.



Молитвенно прошу Всевышнего Аллаха даровать людям мира мирного неба, доброго здоровья, благополучия, бодрости духа.



С добрыми молитвами,

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

Председатель Духовного Управления мусульман

Российской Федерации,

Председатель Совета муфтиев России