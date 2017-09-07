Равиль Гайнутдин: нужно строить "духовные мосты" между РФ, Центральной Азией и КНР

Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин заявил о необходимости выстраивания "духовных мостов" между Россией, государствами Центральной Азии и Китаем.

Гайнутдин выступил в понедельник на II Международной научно-богословской конференции "Духовный Шелковый путь: Созидание. Интеграция" в Татарстане. По его мнению, усиливающаяся активность в политической и экономической жизни между странами "диктует духовным лидерам (необходимость) активнее вести работу в религиозной сфере".

"Уверен, наши встречи, дискуссии и общение станут еще одним большим шагом к усилению интеграционных и созидательных процессов как внутри наших стран, так и между ними", — отметил муфтий.

Гайнутдин напомнил о контактах между странами и народами на основе Шелкового пути, призвав "вспомнить исторические традиции сотрудничества".

Глава Совета муфтиев также обратился с предложением расширить международный форум "Духовный Шелковый путь", пригласив к участию в нем лидеров всех традиционных конфессий России, Китая, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и других стран Евразии.

КАЗАНЬ, 4 сен – РИА Новости, Радик Амиров.



РИА Новости https://ria.ru/religion/20170904/1501728212.html