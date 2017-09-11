Дамир Мухетдинов: Южный федеральный округ – одна из важнейших точек на карте российского мусульманства

Выступление первого зампреда ДУМ РФ и СМР Дамира Мухетдинова на IV Всероссийской научно‐теологической конференции «Бигиевские чтения» «Ислам в межконфессиональном диалоге на Юге России – исторический опыт и современность», которая в эти дни проходит в Ростове-на-Дону:

Уважаемые участники конференции!

Уважаемые друзья, коллеги, гости!

Позвольте мне приветствовать вас от имени организаторов конференции! Я могу с полным правом взять на себя эту миссию, поскольку являюсь представителем сразу нескольких ключевых организаторов, - Духовного управления мусульман Российской Федерации, Московского исламского института и Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Насколько мне известно, (и пусть, если я не прав, старожилы поправят меня), теологическое и научное мероприятие такого высокого уровня, как наше, в Ростове-на-Дону проходит впервые. В этом зале собрались и ученые, - представители ведущих федеральных университетов и академических учреждений страны, - и представители органов власти и государственного управления, и религиозные деятели всех основных религий нашей страны. Мероприятие поистине всероссийское, и у нас даже есть участники из дальнего зарубежья.

Южный федеральный округ – одна из важнейших точек на карте российского мусульманства. Он включает в себя Республику Крым и Астраханскую область, - территории, на которых до сегодняшнего дня значительный процент населения составляют тюрки (крымские татары, ногайцы, казахи), - потомки золотоордынцев. Кроме того, в Средние века наши предки кочевали по донской и кубанской земле, бывшей тогда частью Половецкого поля, и это не могло не отразиться в исторической памяти, песнях, сказаниях тюрков-мусульман кипчакского корня. Еще раньше, на Дону недалеко от современного Цимлянска располагалась столица Хазарского каганата Саркел, а хазары приняли участие в этногенезе чувашей, татар и других народов России. Юг России дорог нам.

В последние недели межконфессиональное согласие в нашей стране оказалось перед очередным вызовом: межобщинная вражда в далекой Мьянме, вылившаяся в массовые убийства и притеснения мусульман, болезненным эхом ударила по российскому общественному сознанию. Для нас как для религиозных деятелей важнейшей задачей является сохранение межрелигиозного согласия, обеспечение мирного и доброжелательного характера проводимых дискуссий, а также уважительного отношения к инакомыслящим.

Мы должны противостоять разрушительному потоку агрессии и ненависти, который обрушивается на голову всякого, кто заходит в социальные сети или на форумы. Гротескно и уродливо выглядит ситуация, когда эмоционально настроенные мусульмане призывают отомстить за рохинджа с помощью насилия над буддистской общиной, выкрикивая «буддисты – террористы», а русские националисты неожиданно проникаются любовью к Мьянме и осыпают проклятиями северокавказцев, российских мигрантов-мусульман.

Россия испокон веков была домом для всех населяющих её народов. Каждая община, каждый народ заслуживают доброжелательного, бережного и справедливого отношения к себе.

В этом плане мы искренне благодарны митрополиту Меркурию за то, что в немалой степени именно по его инициативе Русская православная церковь прилагает огромные усилия по взращиванию религиозной грамотности в рамках среднего общего образования. Мусульмане всецело приветствуют подобного рода инициативы по оздоровлению духовно-нравственного состояния общества и выражают РПЦ признательность за трезвый, сбалансированный подход к внедрению религиозно-культурного компонента в школьную программу. Между тем необходимо всячески поддерживать сотрудничество, чтобы религиозно-культурный компонент школьной программы отражал позиции всех основных религий нашей страны. Именно поэтому сотрудничество Отдела образования и катехезации РПЦ и Департамента науки, культуры и образования Духовного управления мусульман РФ сейчас вышло на уровень подписания договоров. Я убежден, что такая совместная работа принесет много пользы для наших граждан.

Хотелось бы выразить особую благодарность городским и областным властям Ростова-на-Дону. Без их одобрения и поддержки данная конференция не могла бы состояться. Современные демографические тенденции в исламской общине можно назвать позитивными для мусульман, но в то же время они приводят к возникновению новых вызовов. Мусульманская община России быстро растет – как за счет роста рождаемости, так и за счет притока иммигрантов. По последним прогнозам, к 2030 г. мусульмане будут составлять 20-25% от населения России, то есть каждый четвёртый гражданин страны будет мусульманином. Это приведет к существенному этноконфессиональному сдвигу в российском обществе. Наша задача на данном этапе состоит в искоренении негативных стереотипов, вовлекающих обывательское сознание в межобщинное противостояние, в проведении просветительской деятельности среди широких масс мусульман, в ознакомлении широкого круга интеллигенции с прогрессивной исламской мыслью.

Все указанные проблемы так или иначе касаются и Ростова-на-Дону, – крупнейшего города на юге России, центра Южного федерального округа. Мусульманская община в городе и области растет, что ставит вопрос о необходимости развития соответствующей инфраструктуры – строительства мечетей, открытия новых университетских кафедр, мемориальных учреждений и др.

ДУМ РФ уже отчасти внесло свой вклад в это дело. Мы открыли Представительство ДУМ РФ в ЮФО и учредили Ростовский мухтасибат. имеющего как религиозные, так и светские образовательные и просвещенческие функции. На базе мухтасибата работает Центр исламских и исламоведческих исследований им. Мусы Бигиева – первый научно-исследовательский исламоведческий центр в Ростове-на-Дону.

Я полагаю, что самое время поставить вопрос о восстановлении Соборной мечети на Красноармейской улице, которая была закрыта в 1968 г. без объяснения причин. Кроме религиозной значимости, эта мечеть имеет и несомненную культурно-историческую ценность, так что она, безусловно, обогатит культуру южной столицы.

Также я хотел бы поставить вопрос об открытии в Ростове филиала Московского исламского института. К сожалению, на данный момент в ЮФО почти не осталось профессиональных научных центров, где можно было бы получить качественное исламское и исламоведческое образование. Эту брешь необходимо заполнять.

Я убежден, что у нас нет альтернативы государственному образованию совместно с официальными религиозными учреждениями. Интеллектуальная ситуация в современной мусульманской общине очень сложна. Идет активная борьба за умы и сердца мусульман. Я называю это противостоянием между «архаизирующими» и «обновленческими» тенденциями. Если сторонники архаизации и ретроградства тянут нас назад, – к тому, что они считают «золотым веком», то сторонники обновления смотрят в будущее и выступают за интеграцию мусульман в современное общество, за синтез средневековой исламской учености и мировой науки, за прогрессивную, демократичную и плюралистичную позицию. К сожалению, и в мировой общине, и в российской общине сторонники обновления пока проигрывают, однако уже отчетливо видны позитивные тенденции. Думается, высокий миротворческий и гуманитарный потенциал обновленческой мысли может способствовать просвещению умов и смягчению сердец. Архаизация ислама и буквальное следование средневековой мысли порождают тревожные ультраконсервативные тенденции, «замыкают» общины и противопоставляют их друг другу. В Московском исламском институте ведётся активное изучение обновленческих проектов и их полезности для российской мусульманской общины. Мы убеждены, что Россия может стать центром мирового обновленческого движения в исламе и, как сказал еще в XIX веке великий Исмаил-бей Гаспринский, возглавить интеллектуальное движение в исламской умме.

Практика показывает, что бездействие приводит к потере сердец и умов мусульман, к их обращению в сторону агрессивных и экстремистских воззрений. Это не нужно мыслить отвлеченно. Речь идет о жизнях тысяч людей. Если у активных мусульман (чаще всего, из числа молодежи) не будет возможности ознакомиться с обновленческими интерпретациями исламского наследия, то велика вероятность, что они станут приверженности ретроградства, в том числе его наиболее радикальных форм. Как говорится, «свято место пусто не бывает». Поэтому я убежден, что ситуацию нельзя пускать на самотек. Необходимо всестороннее просвещение, а также научная работа. Только так возможно избежать нарастания негативных явлений, в том числе этноконфессиональной напряженности в регионе.

В заключение я хотел бы сказать несколько слов о великом ростовском мусульманском мыслителе, – Мусе Бигиеве. Мы уже много лет занимаемся изучением, переводом и публикацией его наследия. Без сомнения, он входит в тройку ведущих представителей российской богословской школы второй половины XIX – нач. XX в. Сам Бигиев всегда ощущал свою принадлежность к российскому народу и к ростовчанам, о чем свидетельствует тот факт, что уже в своей первой работе 1904 г. «История Корана и его сводов» он подписался как Муса Бигиев Ростовдони. Я хотел бы напомнить, что Бигиев был активным сторонником и популяризатором идеи о всеохватности божественной милости – исламской формы учения о всеобщем спасении (апокатастасис) и религиозном плюрализме. Очевидно, плюралистичные идеи такого типа становятся актуальными, прежде всего, в полирелигиозном и полиэтничном окружении, и нет ничего случайного в том, что их активно развивали именно российские мыслители. Однако этот тезис применим не только к общероссийскому, но и к ростовскому контексту. Становление Мусы Бигиева как человека и мыслителя происходило в полирелигиозном ростовском окружении – среди мусульман, христиан разного толка, иудеев и буддистов. Именно уникальное социокультурное пространство Ростова способствовало формированию его широких плюралистичных взглядов, и об этом не следует забывать.

Как мыслитель, Муса Бигиев сейчас крайне актуален во всем исламском мире – его труды переводятся и изучаются в Индии, Пакистане, Турции и других странах. (Например, нынешний главный муфтий Турции, – Мехмет Гёрмез – посвятил свою докторскую диссертацию изучению бигиевского наследия). Потому я полагаю, что нам необходимо увековечить его память среди ростовчан, притом как популяризацией его работ, так и установлением памятной доски. Донская земля богата философами и писателями – достаточно назвать имена Алексея Федоровича Лосева, Александра Койре́ и Михаила Александровича Шолохова. Думаю, по своей значимости Муса Джарулла Бигиев вполне может быть поставлен с этими великим людьми в один ряд.

Спасибо!

11 сентября 2017 г., Ростов-на-Дону