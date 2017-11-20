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Приветствие муфтия Гайнутдина на открытие Выставки Moscow Halal Expo

20.11.2017 13:09

Приветствие председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, президента Выставки Moscow Halal Expo на открытие Выставки Moscow Halal Expo - 2017:

 

От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации и от себя лично сердечно приветствую участников и гостей VIII Московской международной выставки Халяль Moscow Halal Expo 2017 традиционным приветствием ислама: Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух! Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!

С развитием халяль отрасли в нашей стране, день ото дня возникают новые вопросы, сложности и возможности. Только путем взаимного сотрудничества, проявления терпения, честной конкуренции и за счет кропотливого ежедневного труда мы сможем добиться дальнейших новых достижений и достичь качественного роста и развития халяльного рынка в нашей стране.

Всевышний Аллах сказал: «…Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах…» (Св. Коран, сура «аль-Бакара», аят 148).

Молитвенно желаю участникам Выставки Moscow Halal Expo 2017 опережать друг друга в добрых делах и быть примером для всех окружающих, ведь именно на предпринимателей возложена миссия по преобразованию мира вокруг, созданию новых и нужных обществу продуктов, удовлетворению потребностей людей.

Да благословит нас Господь на совершение благих дел!

 

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации,

Председатель Совета муфтиев России

 

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