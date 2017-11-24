Дамир Мухетдинов: «Идеи Марджани – наше наследие, которое мы должны хранить»

23 ноября в г. Санкт-Петербурге в гостинице Государственного музея "Эрмитаж" (г. Санкт-Петербург) прошел основной день работы II Всероссийской научно-образовательной конференции «Чтения имени Шигабутдина Марджани» по теме «Обновленческое движение в исламе: прошлое, настоящее и будущее».

Организаторы - Духовное управление мусульман Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский исламский институт, при участии Института философии Российской академии наук, Института востоковедения Российской академии наук, Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и медиа-холдинга «Медина».

Конференция открылась приветственными словами лидера российских мусульман председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина, которые по поручению муфтия передал участникам первый зампред ДУМ РФ ректор МИИ Дамир Мухетдинов. В обращении, в частно XXI веке на фоне взрывного роста научно-технического прогресса и стремительной глобализации невозможно игнорирование продуктивных попыток соотнести исламскую традицию, исламское богословие с требованиями и вызовами современности…». Обращение главы мусульман России было заслушано с одобрением. Участники единодушно отметили его актуальность и своевремнность.

Затем в своем выступлении ректор Московского исламского института напомнил: «Этот год юбилейный. Мы отмечаем 10-летие программы по подготовке специалистов с углубленным изучением ислама». Дамир хазрат подчеркнул, что в этом году конференция «Чтения имени Шигабутдина Марджани» проходит в формате традиционного маджлиса, имея ввиду, что заявленная тема является «достаточно узкой», а состав участников в основном «профессиональный» - исламоведы, мусульманские священнослужители, историки - «Идеи Марджани – наше наследие, которое мы должны хранить…».

Говоря о подготовке специалистов – ученых-богословов, мусульманских священнослужителей - религиозный деятель сказал: «Кадры, которые готовили дореволюционные медресе, в том числе и медресе «обновленческие – то к чему мы сегодня должны стремиться. Это был высочайший уровень. Одна из важнейших задач сегодня задач, которые стоят перед издательским домом «Медина» - перевод и публикация трудов лидеров Обновленческого движения с целью ознакомления с этими работами и мусульман и всех, кто интересуется исламом».

Текст и фото Нина Зотова