Речь муфтия Гайнутдина на II Чтениях имени Шигабутдина Марджани

Речь председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина на II Всероссийской научно-образовательной конференция «Чтения имени Шигабутдина Марджани» по теме «Обновленческое движение в исламе: прошлое, настоящее и будущее», которая прошла в Санкт-Петербурге 23 ноября 2017 г.

Речь муфтия зачитал первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

Уважаемые участники конференции! Коллеги и друзья!

Позвольте прежде всего приветствовать вас традиционным мусульманским приветствием: Мир Вам, Божьей милости и Его благодати!

Сегодняшнее наше собрание посвящено рассмотрению идей обновленчества в исламе. В XXI веке, на фоне взрывного роста научно-технического прогресса и стремительной глобализации, охватывающей даже самые отдалённые уголки нашей планеты, оказывается невозможным игнорирование или отказ от продуктивных попыток соотнести исламскую традицию, исламское богословие с требованиями и вызовами современности.

Тело божественной Истины облачено обычаями и традициями. Кораническое Откровение уже на протяжении первых веков ислама оказалось окружено определёнными социокультурными и политическими практиками, которые, несомненно, имели целесообразность в то время. Речь идёт об устройстве и функционировании мусульманской общины, о жёстком следовании устоявшимся традициям, о власти авторитетов, о придании большого значения формальностям. Всё это имело конкретно-исторический смысл. Уже несколько сот лет назад жизнь мусульман (в том числе и обыденная) стала серьёзно меняться, и в связи с этим возник закономерный вопрос: как соотнести вечные положения ислама и Корана с реалиями изменившегося мира?

На этот вопрос и стремится ответить благочестивое обновленческое движение. Его представители, составляющие видную часть прогрессивной российской богословской школы, прозорливо сознавали: следование устаревшим, отжившим традициям не просто нерационально, а даже вредоносно. Именно оно привезло к застою и стагнации в мусульманских обществах. Именно оно обеспечило победу западного колониализма на обширных пространствах ближневосточного региона. Именно оно заставило мусульман новых поколений, - времён Нахды и последующих десятилетий, - искать выход из сложившегося положения: менять отношение к науке и технике, отворять двери иджтихада, заботиться положением женщины в обществе.

Современные архаизирующие проекты и тщетные попытки вернуться к исламу времён его возникновения часто представляют собой уже не традиционный кадимизм, а полноценный праворадикальный экстремистский тренд, по существу своему псевдоисламский. Об этом свидетельствует печальная история Ближнего Востока последних лет. Вернуться в прошлое нельзя, - прошлое бывает только один раз. Стараться вернуть его значит не осознавать вечности исламской Истины.

Существует известный хадис, говорящий «В конце каждого столетия Аллах пошлет для этой уммы человека, который обновит веру» (Абу Дауд, 4291). Такие обновители и находятся сегодня в центре нашего исследовательского внимания. Они ведут речь о переосмыслении классической исламской традиции, о новом обогащении исламской культуры открытием врат иджтихада, отказом от буквальном слепого следования фикху. В этом контексте могут быть названы такие учёные и богословы, как Г.Курсави, Ш.Марджани, Х.Фаизханов, Г.Баруди, Р.Фахретдин, М.Бигиев и многие другие. Обновленчество может быть названо одной из важнейших характеристик самобытной российской богословской школы, зародившейся в XIXв., трагически прервавшейся в эпоху атеистических гонений и сегодня вновь восстанавливаемой силами российского исламского богословского сообщества. Российские богословы одними из первых осознали необходимость коренных положительных перемен в сознании мусульман.

Логическим следствием и одновременно теоретическим основанием для обновленческого движения является коранический гуманизм. Коран, являющийся прямой речью Господа миров − Аллаху Тааля, нуждается в разумном толковании. Он обладает большим гуманистическим и плюралистическим потенциалом. Из него естественно следуют отказ от слепого следования традициям, от недоверия разуму, от ориентированности на внутриобщинную замкнутость и межобщинное противопоставление. Бог требует поклонения в разуме.

Обновленчество широко представлено в современной исламской мысли. Схожие идеи высказываются в Европе и Америке, в Индии и Индонезии, в Сирии и Египте. Современная арабская философско-богословская мысль в лице М. Аркуна, М. аль-Джабири, М. аль-Газали вносит существенный вклад в понимание того, как, собственно, мусульманам следует сегодня относиться к собственному прошлому и смотреть в собственное будущее. Необходимо осторожное отношение к применению положений фикха, переосмысление и отход от эксклюзивизма, понимание сущности гуманизма Корана.

Мы надеемся, что к обновленческому тренду вообще и к научным результатам данной конференции в частности прислушается руководство и педагогический состав Болгарской исламской академии, лишь в этом году открытой в Татарстане. Глубокое постижение нашей исламской традиции это не только изучение классических средневековых источников, но и, во-первых, понимание того, как развивалась сама традиция, и во-вторых, понимание границ и возможностей применения средневековых положений сегодня. Дух российской богословской школы требует от нас не отрываться от потребностей и проблем, беспокоящих простых российских мусульман. Классическая мудрость, - золотой фонд средневековой традиции (построения Ибн Араби, аль-Газали, Ибн Таймийи) не могут дать ответы на них, но могут предоставить замечательную методологию для поиска ответов в современной мысли.

К этому поиску нам побуждает и понуждает действительность. Бедность, неустроенность, необразованность, эксплуатация, основанные на жестоких и отживших социальных отношениях, способствуют радикализации настроений мусульман, и процесс этот самовоспроизводится в замкнутом круге. Перед нами стоит выбор: либо направлять мышление мусульман по пути самообразования, размышления и прогресса, либо дать ему скатываться к религиозной и национальной нетерпимости, культу архаики, сословности, неравенства социальных шансов, дискриминации женщин и т.д. Ответственность перед Богом и людьми направляет нас стопами великих обновителей ислама, многие из которых, милостью Божией, были нашими соотечественниками.

Сегодня мы презентуем некоторые издания, вышедшие в издательском доме «Медина». Думается, они послужат делу исламского просвещения, гуманизации умов, смягчения сердец.

Надеясь на скорое возрождение и плодотворное развитие российской богословской школы, я желаю успеха в научном и образовательном труде всем участникам Чтений. Спасибо за внимание.

г. Санкт-Петербург, 23 ноября 2017 г.