С 22 по 24 ноября в г. Санкт-Петербург состоится II Всероссийской научно-образовательная конференция «Чтения имени Шигабутдина Марджани»

II Всероссийская научно-образовательная конференция «Чтения имени Шигабутдина Марджани» по теме: «Обновленческое движение в исламе: прошлое, настоящее и будущее»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Духовное управление мусульман Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский исламский институт, при участии Института философии Российской академии наук, Института востоковедения Российской академии наук, Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и медиа-холдинга «Медина» объявляют о проведении с 22 по 24 ноября 2017 года в г. Санкт-Петербург II Всероссийской научно-образовательной конференции «Чтения имени Шигабутдина Марджани» по теме «Обновленческое движение в исламе: прошлое, настоящее и будущее».

II «Чтения имени Шигабутдина Марджани» проходят в 200-ю годовщину со дня рождения выдающегося мусульманского реформатора и государственного деятеля из Индии Саид Ахмад-хана.

В последние годы рабочей группой «Коранический гуманизм» (в рамках ДУМ РФ) был взят курс на объединение всех прогрессивных и реформаторских сил исламского мира, на изучение и популяризацию их наследия. II Всероссийская научно-образовательная конференция «Чтения имени Шигабутдина Марджани» призвана актуализировать дискуссию вокруг обновленческого движения, как в российской умме, так и за рубежом. Конференция посвящена неомодернистскому направлению исламской мысли – современной версии обновленческого движения. Ключевые проблемы, которые будут рассматриваться на конференции: ислам и общество модерна / постмодерна; теория откровения; теория Сунны и статус хадисов; женщина в исламском обществе и исламский феминизм; ислам и светское общество; критика исламизма; контекстуальный иджтихад; философия религии и проблема плюрализма. Особое внимание будет уделено творчеству Фазлура Рахмана, Насра Хамида Абу Зайда, Мухаммада Аркуна, Мухаммада Шахрура, а также представителям российской богословской школы.

II «Чтения имени Шигабутдина Марджани» состоятся в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017–2019 гг.

Рабочий язык: русский, английский.

Работа конференции планируется по двум секциям:

1 секция «Ислам и вызовы XXI века: обновленческий подход»

2 секция «Перспективы возрождения российской религиозно-философской школы»

Заявки с текстами тезисов просьба высылать по адресу: eventmardzhani@gmail.com Заявки на участие принимаются до 20 ноября.

Заявка должна включать:

- ФИО, указание должности и места работы, адрес электронной почты, контактный телефон;

- название доклада;

- аннотацию доклада (не менее 1000 знаков, не более 3000 знаков).

В случае утверждения заявки, Оргкомитет направляет подтверждения участникам и берет на себя все расходы на проезд и проживание участников конференции.

Контактное лицо: Наталья Тамбиева. Телефон для справок: +7 921 897 15 88

Требования к оформлению тезисов и статей (докладов), электронного варианта тезисов:

Объем тезисов: до 6 000 печатных знаков, включая пробелы и сноски на источники). Объем статей: до 20 000 печатных знаков, включая пробелы и список литературы).

Список литературы оформляется в алфавитном порядке по фамилии автора, сначала русскоязычная литература, затем иностранная, далее интернет-сайты. В тексте тезисов должны присутствовать ссылки на все источники из списка литературы. Ссылки в тексте тезисов оформляются в виде [n1], [n1, n2, …], где n1, n2 — номера источников в списке литературы.

Образцы оформления списка литературы:

Мухетдинов Д.В. Российское мусульманство: призыв к осмыслению и контекстуализации. – М., ИД «Медина», 2015. – 576 с.

Концепция подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама // Ислам в современном мире: внутригосударственный и международно-политический аспекты. 2015. Т. 11. № 4. С. 63–78.

Интернет-публикации описываются по правилам ГОСТа.

Обращаем Ваше внимание, что в случае значительного отклонения электронного варианта от указанных рекомендаций, Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать поступившие тезисы.

Организаторы оставляют за собой право отбора текстов по тематике и качеству для последующей публикации, а также право отказать в принятии заявки в случае несоответствия оформления текста тезиса или доклада требованиям Оргкомитета.

Секретариат Международного мусульманского форума,

Оргкомитет конференции «Чтения имени Шигабутдина Марджани»