Мохаммад Хоссейн Мохтари: ислам - это религия Божьей милости, добра, мира

На X Международной теологической научно-образовательной конференции - Чтениях имени Галимджана Баруди «Исламская теология и академическое исламоведение: сотрудничество и перспективы развития» д-р Мохаммад Хоссейн Мохтари представлял Иран, а точнее, город Кум, один из крупнейших центров мусульманского богословия в мире: среди шиитов школа богословия в Куме считается второй по значению после школы в Эн-Наджафе. Ректор Университета исламских мазхабов дал интервью нашему кор-ту:

- Уважаемый д-р, я рада Вас приветствовать на конференции в Москве. Благодарю за интересный доклад, в котором Вы сказали: цель деятельности Университета, который Вы возглавляете, – добиться единства между мазхабами и направлениями в исламе. Но зачем нужно это единство: не лучше ли, чтобы в таком саду, как религия ислам, произрастали разные цветы?

- Наш университет был создан 20 лет назад с одобрения и благословения Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Тема исламского единства, сближения мазхабов для нас имеет особое значение, а обмен мнениями, взглядами между представителями различных мазхабов является моментом актуальным, насущным. Понимание ислама такфиристами (это группировка внутри нашей религии) кардинально отличается от нашего. Это эскстремистское понимание. Наша цель – чтобы у представителей всех мазхабов было единое мнение в противовес взглядам такфиристов. Между всеми исламскими школами и направлениями 95% составляют «общие точки». Прежде всего, это касается веры в Единого Бога, в Его ангелов, в Его Книги, в Судный день… У нас может быть разное понимание айятов Священного Корана, но мы должны находить точки соприкосновения, чтобы достичь более высоких знаний в постижении Божественных истин и чтобы пользоваться преимуществами всех мазхабов. И те 5%, которые приходятся на разногласия, не должны подаваться и освещаться таким образом, чтобы враги ислама использовали это в своих интересах.

- А какие точки соприкосновения Вы бы наметили в сотрудничестве с российскими мусульманами? Сотрудничество это уже имеет свою многолетнюю историю, подтверждение тому неоднократные, начавшиеся еще в конце прошлого века визиты в нашу страну Генерального секретаря Международной ассамблеи по сближению мазхабов аятоллы Мохаммада-Али Тасхири.

- Сотрудничество с Россией очень важно для нас. И то, что мы делаем сегодня, - это продолжение курса, начатого аятоллой Тасхири. У нас с российскими мусульманами много общего и в культурологической сфере, и в религиозной. Я – шиит, но у нас в университете есть мусульмане-ханафиты, и преподаватели-ханафиты преподают ханафитский мазхаб. На основе своих же текстов. То же самое касается и шафиитов. Мы хотим познакомить мусульман с истинным исламом. Молодой человек должен понять, что ислам – это религия не насилия, ислам - это религия Божьей милости, добра, мира. В центре исламского вероучения – человек. И ислам учит уважать человеческую личность, уважать человеческое достоинство. Такфиристы убивают людей, прикрываясь исламом. Они – не мусульмане! Они используют конкретные аяты нашего Священного Писания, но толкуют и понимают их совершенно неправильно! То, что они творят, - даже близко не стоит с человеческим разумом. Коран им нужен для того, чтобы подкрепить идеологически свои «деяния». Разве ислам разрешает взрывать железнодорожные поезда, в результате чего погибают женщины, дети, обыкновенные, ни в чем не повинные люди? Не только ислам, ни одна религия не допускает этого, а отвергает и решительно осуждает. В этой сфере мы можем и должны сотрудничать с российскими мусульманами. Я сам пригласил российских ученых – профессоров, улемов, чтобы они выступили в нашем Университете перед студентами – ханафитами, шафиитами. Мы должны ко всем этим вопросам подходить взвешенно.

- В рамках Чтений имени Галимджана Баруди состоялась презентация новой книги – трактата ан-Насафи «Аль-Акаид ан-Насафийа», который был написан на персидском языке. Какие планы на будущее в издательском деле? Есть ли другие совместные проекты с российскими мусульманами, с ДУМ РФ?

- Планы – самые разнообразные. Издание книг, публикации – это, на самом деле, хорошо. Я думаю, что нужно проводить больше совместных конференций, форумов, чтобы был постоянный обмен мнениями. Необходимо наладить и обмен преподавателями. Например, на 6 месяцев приезжает преподаватель из России к нам в университет в Кум, и наоборот. Все это должно способствовать большему сближению друг с другом. Мы не должны смотреть друг на друга через призму тех взглядов, которыми руководствуются наши враги, т.е. ненависти, предвзятости, осуждения. Нет. Мы должны быть рядом друг с другом и сообща работать.

- Конференция в Москве была посвящена взаимодействию светской науки - исламоведения и исламского богословия. Насколько важна эта тема для Вас?

- Исламоведение присутствует как гуманитарная дисциплина и в наших вузах. Наши студенты изучают труды западных ученых, они к нам приезжают, читают лекции. Я сам перевел с английского на персидский три книги западных исламоведов.

- Если бы Вам представилась возможность выступить перед студентами Московского исламского института, какую бы тему Вы выбрали?

- Я бы говорил о необходимости сравнительных исследований трудов западных ученых-исламоведов и исламских ученых. При этом я бы обратил внимание на то, что и в трудах западных ученых есть ряд положительных моментов. Говоря о сравнительном анализе, я бы не обошел вниманием и те проблемы, которые существуют в исламском мире. И я бы призвал студентов не обвинять других в такфире, если у них иное мнение, отличное от вашего. Главное, чтобы человек придерживался истинного ислама. В его рамках, находясь в его традиции, можно дискутировать и обсуждать любые проблемы. Нужно уметь уважать другие воззрения и мнения. Не надо быть эгоистами.

- Мусульмане России прошли в последние годы большой путь, у них есть очевидные успехи. Чтобы Вы им пожелали?

- Я бы пожелал российским мусульманам и дальше постигать истинное учение ислама. И второе: чтобы они, используя свои знания, мирно сосуществовали с представителями тех религий, которые в России проживают. Прежде всего, с христианами.

Беседовала Ольга Семина