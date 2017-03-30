Мнение: лондонский террорист стал радикалом с ведома британских спецслужб

Исполнитель террористического акта в Лондоне Халид Масуд был ранее завербован в исламские радикалы и воевал в Боснии и Герцеговине (БиГ) с ведома британских спецслужб, о чем сохранились документальные свидетельства, сообщил РИА Новости член экспертной группы Юго-Восточной Европы по борьбе с терроризмом, директор канцелярии в БиГ Джевад Галияшевич.

Лондонский теракт произошел в минувшую среду в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, двигавшаяся по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 50 человек из 10 стран.

"Важно, что источником радикализации Халида Масуда является Абу Хамза аль-Масри. Тот был имамом лондонской мечети в Финсбери-парк и при этом сотрудником британской службы разведки MI6. Она его и направляла и создала ему условия для вербовки молодежи, так он завербовал и Халида Масуда, который имеет христианское происхождение, его имя было Эдриан Рассел Аджао. Он перешел в ислам благодаря радикализации, которой был подвергнут со стороны Абу Хамзы аль-Масри, о чем британская служба разведки знала", — сообщил Галияшевич агентству.

"В БиГ он (Масуд) впервые въехал в конце сентября 1992 года с Абу Хамзой аль-Масри, они вошли в страну с британскими документами и в них он именовался Месуд Халид Абдела (Mesud Halid Abdela). Он располагал британскими документами, а также имел при себе служебное удостоверение Саудовского комитета из Эр-Рияда, служебные дипломатические документы. И с этими бумагами он через Хорватию попал в Боснию и Герцеговину", — отметил собеседник агентства.

По данным боснийских властей, Халид Масуд приезжал трижды. Первый визит был коротким, в 1992 году, второй раз он прибыл 1 мая 1993 года и тогда был мобилизован в отряд "Эл-Муджахедин" Армии Республики БиГ и оставался частью этого отряда до 25 декабря 1995 года, при этом выезжал из страны и снова въехал в БиГ 15 августа 1994 года. Галияшевич располагает задокументированными списками отряда и доказательствами, что Масуд участвовал во всех операциях "Эл-Муджахедин", в том числе в военных преступлениях, "жестоких и ритуальных отсечениях голов, злодеяниях в центральной Боснии и в Возуче и на горном массиве Озрен".

Подтверждающие участие лондонского террориста в войне в БиГ документы, по словам Галияшевича, находятся и в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, они приложены к делу генерала Армии Республики БиГ Расима Делича.

"В это списке находятся 1774 различные личности. Часто эти личности не соответствуют реальному человеку, один человек может иметь и по три различных личности. Важно, что Халид Масуд имел боснийско-герцеговинские документы, получил гражданство БиГ и личный идентификационный номер в БиГ. Впоследствии его лишили гражданства, по тем документам он проходил как Халид М.С. Абдула (Khaleed M. S. Abdulla)", — уточнил эксперт по терроризму.

Согласно информации Галияшевича, наставник Масуда Абу-Хамза аль-Масри получил ранения при обучении обращению со взрывчаткой, которое они проводили для бойцов армии боснийских мусульман в окрестностях муниципалитета Тешань в 1992 году, и остался без кисти и без глаза.

"По возвращении из БиГ он продолжил радикальную деятельность в Лондоне и, очевидно, акции за пределами европейского континента. Поэтому пять или шесть лет назад британская спецслужба решила прервать сотрудничество с Абу-Хамзой аль-Масри и начала расследование его операций по запросу правительства США. Спецслужбы США располагали информацией, что на их территории Абу-Хамза аль-Масри инициировал и организовывал террористические акты, и они потребовали его выдачи. Это было сделано два или три года назад, и тогда британское правительство сообщило, что он сотрудничал с MI6 и что сотрудничество с ним прекращено", — сказал исследователь проблемы терроризма.

По мнению Галияшевича, после ареста наставника, начались "проблемы и фрустрации" у Халида Масуда. При этом есть свидетельства, что в 2005 и 2006 годах он бывал в Саудовской Аравии в качестве преподавателя языка и после этого вернулся в Великобританию.

"За ним не следили достаточно хорошо. В тот момент, когда он получил инструкции совершить террористический акт и при этом был разгневан из-за судьбы своего настоятеля и учителя Абу-Хамзы аль-Масри, он и осуществил данный теракт. Поэтому и удивляет заявление премьера Великобритании Терезы Мэй, что они не располагали достаточной информацией о его криминальном прошлом. У него было радикально-исламистское прошлое с 90-х годов и имелось его досье, как человека, которого Абу-Хамза аль-Масри ввел в число лиц, сотрудничавших с MI6", — подчеркнул специалист по терроризму на Балканах.

Источник: РИА Новости