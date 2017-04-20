Резолюция Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции XIV«Фаизхановские чтения»

Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции XIV«Фаизхановские чтения»

«Власть и общество в полирелигиозном Российском государстве: проблемы и уроки»

К 300-летию со дня рождения Абдуллы Алиева (Батырши)

(1710/1717—1762)

и

100-летию революционных событий 1917 г. в России

11–13 апреля 2017 г., Санкт- Петербург

Участники ежегодной Всероссийской научно-практической конференции XIV «Фаизхановские чтения» по теме «Власть и общество в полирелигиозном Российском государстве: проблемы и уроки», приуроченной к 300-летию со дня рождения Абдуллы Алиева (Батырши) (1710/1717—1762) и 100-летию революционных событий1917 г. в России по итогам заслушанных и обсужденных докладов, приняли следующую резолюцию:

- государственность на территории Российской Федерации изначально была достоянием населения, имевшего полиэтнический, полирелигиозный и поликультурный характер. Это демонстрируется примером существования таких государств, как Тюркский каганат, Великая Булгария, Хазарский каганат, Волжская Булгария, Древняя Русь, Золотая Орда;

- исторический опыт показывает, что стабильное развитие поликультурного и полирелигиозного государства достигалось непосредственно в условиях постоянного взаимодействия, диалога властных структур и представителей всех категорий разнородного общества, выступающих за поддержание гражданского мира и стабильности;

- учитывая выше сказанное, считаем возможным и необходимым развитие в Российской Федерации более тесной кооперации властных структур с представителями национальных и религиозных сообществ во всех сферах жизни государства, прежде всего, социальной и научно-образовательной, для совместных усилий по созданию условий и благоприятной атмосферы развития взаимоуважения в российском обществе;

Участники конференции, представляющие научное сообщество, со своей стороны считают возможным предпринять следующие шаги:

- исследовать историю и современные процессы в российском сообществе с точки зрения адекватного отражения этапов формирования России как полиэтнического и полирелигиозного государства и объективно и всесторонне показывать роль отдельных народов в этом процессе, активно изучать многовековую историю мусульманских народов России;

- ввиду того, что основой территориальной целостности и единства Российского государства на протяжении многих веков являлись стабильные и прочные отношения между мусульманской и христианской частями общества, продвигать идею о необходимости уделять гораздо большее внимание значению этого обстоятельства в образовательных процессах, что, в свою очередь, будет способствовать формированию в сознании подрастающего поколения граждан Российской Федерации осознания многонационального населения страны как единой общности, связанной исторической судьбой;

- в рамках работы по составлению серии энциклопедических словарей «Ислам в Российской Федерации» продолжить подготовку и издание сводного тома;

- поддержать ДУМ РФ и МИИ в издании учебного пособия «История ислама в России», где впервые предлагается рассмотреть историю ислама на территории современной Российской Федерации с точки зрения внутренней истории именно самой уммы;

- подготовить к изданию и выпустить в свет первый том переводов на русский язык фундаментального труда, собранного Хусаином Фаизхановым и опубликованного В. В. Вельяминовым-Зерновым «Материалы для истории Крымского ханства»;

- обратиться к органам власти города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с предложением установить памятную доску Абдулле Алиеву (Батырше) на территории Петропавловской крепости Санкт-Петербурга и в городе Шлиссельбурге Ленинградской области, где в Шлиссельбургской крепости (ныне крепость Орешек − филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга);

- подготовить и издать архивные документы о восстании Батырши, хранящиеся в РГАДА;

- поддержать работу Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН по публикации второго тома «Материалов по истории Башкирии», подготовленного к изданию еще к началу 40-х гг. XX в. исследовательским коллективом во главе с известным историком А.П. Чулошниковым;

- учитывая традиции научных школ Казани и Санкт-Петербурга в становлении отечественной ориенталистики, предложить учредить совместную медаль КФУ и СПбГУ имени Христиана Френа для поощрения молодых исследователей;

- поручить Организационному комитету издание сборника материалов конференции;

- в связи с предстоящим юбилеем выдающегося деятеля татарского народа, Шигабутдина Марджани (1818—1889), а также в связи с датой 200-летия со дня основания Азиатского музея, создать Оргкомитет для подготовки масштабной конференции, приуроченной к этим событиям;

- поручить Организационному комитету запустить интернет сайт ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Фаизхановские чтения»;

- в связи с предстоящим юбилеемежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Фаизхановских чтений» поручить Организационному комитету подготовить и провести в 2018 году ежегодную Всероссийскую научно-практическую конференцию XV «Фаизхановские чтения»;

- подготовить к изданию и выпустить в свет переводы на русский язык фундаментальных трудов по грамматике Хусаина Фаизханова и Абдельгаляма Фаизханова «Грамматика татарского языка».

Пресс-служба ДУМ РФ