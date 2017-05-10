Обращение Пленума ДУМ РБ к руководству и гражданам РБ

Республика Башкортостан, Миякинский район, с.Киргиз-Мияки, 26 апреля 2017 г.

Обращение

Пленума Централизованной религиозной организации Духовного

управления мусульман Республики Башкортостан к руководству и

гражданам Республики Башкортостан





ДУМ Республики Башкортостан в преддверии столетия со времени создания, которое вобрало в себя и столетие всей истории нашего народа. Это история непростых судеб, время мирного строительства и защиты Отечества в страшные годы революций и мировых войн, когда вновь и вновь созидая, восстанавливая и обустраивая жизнь материальную, мусульмане сберегали на ветрах истории 20 века жизнь духовную, унаследованную от отцов и дедов, сберегали в душах своих свет благословенного Ислама и поэтому мы с особым трепетом и чувством подходим к этому знаменательному событию.



Мусульманское духовенство Республики Башкортостан осознает, что в формировании цивилизованного гражданского общества важную роль играют духовно-нравственные ценности, фундаментом которых является привитие многовековой практикой исламским вероучением, в основе которого лежит мир, добро, любовь, созидание, добрососедские отношения между всеми народами проживающих на нашей земле. Мы считаем, что важнейшей задачей в столь нестабильное и хаотичное время является совместное сохранение мира и стабильности в нашем обществе.



В связи с чем мы призываем оказывать всестороннюю помощь и поддержку религиозным деятелям в реализации программ по воспитанию общества в особенности подрастающего поколения в духе морально-нравственной чистоты высокого патриотизма, добра, взаимоуважения, веры в добро и справедливость. Мусульманское духовенство Республики Башкортостан призывает приложить общие усилия по недопущению распространения, как в стране, так и в республике таких опасных явлений как терроризм, экстремизм, а также искоренения радикальных сект и течений, наркомании, алкоголизма, суицида, радикализации молодежи.



Пленум ЦРО ДУМ РБ считает недопустимым в СМИ со стороны нечистоплотных заказных журналистов и псевдорелигиозных экспертов раскачивание внутри конфессиональной и межнациональной розни, безнравственного и безответственного вторжения в религиозную сферу, не имея на это ни морального, ни юридического права, в том числе на произведение ревизии догматических концепций в религиозных вопросах, при этом обвиняя и дискредитируя честь, достоинство и деловую репутацию религиозных деятелей.