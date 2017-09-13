Резолюция II Международной научно-богословской конференции «Духовный Шелковый путь. Созидание. Интеграция»

II Международная научно-богословская конференция «Духовный Шелковый путь. Созидание. Интеграция» (Казань, 3-5 сентября 2017 г.)

РЕЗОЛЮЦИЯ

3-5 сентября 2017 г. в Казани состоялась II Международная научно-богословская конференция «Духовный Шелковый путь. Созидание. Интеграция», созванная по инициативе Совета муфтиев России и Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

В Конференции приняли участие более 80 делегатов духовных управлений и профильных государственных ведомств России, Китая, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и других государств, представители религиозных и светских высших учебных заведений, а также представители федеральной власти и руководства Республики Татарстан.

Конференция явилась прямым продолжением симпозиума «Идея срединного пути в Исламе», прошедшего в г. Урумчи (КНР) 20-21 августа 2016 года, и стала плодотворным обсуждением путей дальнейшего упрочения взаимодействия духовных управлений и профильных государственных ведомств России, Китая и стран Центральной Азии по вопросам выработки их общей скоординированной позиции в отношении: вызовов современности; обмена опытом в сфере противодействия терроризму и экстремизму; в деле совершенствования практических методов профилактики данных явлений в мусульманской среде с опорой на такие традиционные ценности подлинного ислама, как толерантность и добрососедство, и утверждения в жизни мусульман всего того, чем всегда отличался подлинный ислам – умеренности и открытости другим народам, с которыми мусульманам евразийского региона было определено Всевышним Создателем жить на протяжении столетий в тесной связи и взаимодействии.

Участники Конференции, подчёркивая важность и актуальность рассмотренных на ней вопросов, а также отмечая высокую общественную, богословскую и научную значимость прозвучавших докладов и сообщений, считают необходимым акцентировать внимание на следующих выводах и рекомендациях:

1. Великий Шелковый путь на протяжении столетий не только связывал многие страны Евразии экономически, но и являлся важнейшим каналом межкультурных и духовных коммуникаций проживающих на огромной территории евразийского континента народов, способствуя их цивилизационной самореализации и взаимообогащению их культур и традиций.

Сегодня в связи с новым витком развития взаимоотношений между народами, населяющими транзитные регионы исторического Шелкового пути, принимая во внимание усиление миграционных и интеграционных процессов на их территории, задача тщательного изучения взаимодействия между народами с точки зрения, как истории, так и современного состояния их духовно-культурных взаимоотношений, приобретает все большую актуальность.

2. Важное значение в трансляции идей и духовной культуры на Великом Шелковом пути всегда занимали его Волжско-Камские и Кавказские ветви, пролегавшие по территории современной России.

3. Значительный вклад в развитие экономических и культурных интеграционных процессов на Великом Шелковом пути внесли разноязычные народы, добровольно избравшие ислам в качестве фундаментальной основы своего бытия и национального мировоззрения. Их замечательной отличительной чертой повсеместно стало убежденное следование краеугольным принципам ислама: толерантности, гуманизму, плюрализму, интеграции и развитию - и решительное отрицание как абсолютно неприемлемых с позиций подлинного ислама любых форм экстремизма и радикальных истолкований мусульманских первоисточников. Подобные невежественные толкования подталкивают мусульман в сторону изоляционизма, сепаратизма и мизантропизма, ведя их в конечном счете к интеллектуальной стагнации, а с ней – к неизбежному упадку во всех сферах жизни.

4. Участники Конференции позитивно и высоко оценивают опыт проводимой в Татарстане работы по сохранению культурного наследия, укреплению межнационального мира и согласия, развитию межкультурного и межрелигиозного диалога, налаживанию стабильного и эффективного взаимодействия Татарстана с такими международными культурно-просветительскими организациями, как ЮНЕСКО, ИСЕСКО и им подобными.

5. Заметное возрастание в последние годы роли религии в различных общественных сферах сопровождается вместе с тем во многих регионах Исламского мира неизбежным возникновением и бóльшим или меньшим распространением псевдоисламских сект и учений, немалая часть которых занимает на практике крайне экстремистские и общественно чрезвычайно опасные позиции, служащие главной питательной почвой для терроризма. Этот вполне очевидный факт объективно ставит задачу всё более тесного взаимодействия органов государственной власти и ее правоохранительных служб с официальными авторитетными мусульманскими религиозными организациями в профилактике экстремизма.

6. Особое значение в комплексе мер по сохранению традиционных ценностей и профилактике экстремизма и терроризма занимает развитие исламского образования, которое, как убеждены участники Конференции, должно гармонично сочетать в себе многовековую традицию и новейшие достижения науки и на такой базе готовить высокообразованные, современные кадры мусульманского духовенства, теологов и исламоведов. Учебные программы исламских образовательных учреждений всех уровней в странах Великого Шелкового пути призваны подчеркивать духовную близость народов этого макрорегиона, с непременным учетом собственных национальных особенностей исламской традиции.

7. Приветствуя открытие Бóлгарской исламской академии в качестве ведущего исламского научно-образовательного центра Российской Федерации, участники Конференции выражают уверенность, что ее научно-исследовательская деятельность будет направлена на изучение и актуализацию российского исламского богословского наследия, тесно связанного с богословскими традициями других мусульманских народов Великого Шелкового пути.

8. Положительно оценивая роль и значимость Конференции, ее участники поддерживают инициативу председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина по созданию постоянного секретариата Международного форума «Духовный шелковый путь», в состав которого войдут представители России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран Евразии.

9. Участники Конференции выражают благодарность Председателю Духовного управления мусульман Кыргызской Республики муфтию Максату ажы Токтомушеву за его предложение провести третий цикл Международной научно-богословской конференции «Духовный Шелковый путь» в 2018 году в Кыргызской Республике.

10. Участники Конференции выражают глубокую благодарность Председателю Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир», Президенту Республики Татарстан Минниханову Рустаму Нургалиевичу, Правительству Республики за гостеприимство и образцовую организацию II Международной научно-богословской конференции «Духовный Шелковый путь. Созидание. Интеграция» и сопутствующих общественно-культурных мероприятий.