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ВОЗ поблагодарила российских врачей за медпомощь в Алеппо

21.12.2016 12:31

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Сирии Элизабет Хофф поблагодарила Россию и врачей отряда "Центроспас" за медицинскую помощь, которую они оказывают жителям Алеппо. Об этом говорится в сообщении МЧС, опубликованном на сайте.

 

"Я ценю оперативное размещение госпиталя МЧС России вблизи Алеппо. Я разговаривала с большим количеством пациентов, которые очень положительно отзываются о качестве работы российских врачей", — сказала Элизабет Хофф по итогам посещения аэромобильного госпиталя отряда "Центроспас", сообщает РИА Новости.

 

Работающий в Сирии госпиталь "Центроспаса" входит в первую тройку глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад, который создается ВОЗ для работы в зоне бедствий и катастроф. В составе госпиталя — терапевты, хирурги, невропатологи, травматологи, кардиологи, неоднократно работавшие в зоне катастроф и стихийных бедствий в разных странах мира.

 

Элизабет Хофф отметила, что ВОЗ благодарит российское правительство, российский народ, МЧС России за помощь, которая оказывается людям, находящимся в такой тяжелой ситуации.

 

"Я впечатлена отзывчивостью и щедростью российского правительства, которое так быстро и оперативно откликнулось на данную ситуацию", — сказала Хофф.

 

Как отмечается в сообщении МЧС, уже более 1,5 тысяч сирийцев обратились за квалифицированной медицинской помощью к врачам МЧС РФ, амбулаторно обследовано около 500 детей. В основном у пациентов госпиталя МЧС преобладают инфекции верхних дыхательных путей, а также загноившиеся раны, своевременно не обработанные из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи.

 

IslamRF.Ru

 

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