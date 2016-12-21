В Индонезии в ходе рейда ликвидированы трое предполагаемых террористов

Полиция Индонезии ликвидировала в среду трех предполагаемых террористов в ходе рейда в одном из пригородов столицы страны Джакарты, пишет издание Straits Times.

"Три террориста оказали сопротивление задержанию во время рейда, кинув бомбу и открыв огонь по полиции. Бомба не взорвалась", — приводит агентство слова представителя индонезийской полиции. Также в ходе рейда был задержан один человек.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, в ходе операции сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме еще несколько взрывчатых устройств. Жители близлежащих окрестностей были эвакуированы.

Во вторник полиция Индонезии заявила о задержании в городе Суракарта (провинция Центральная Ява) трех человек, подозреваемых в подготовке теракта с участием смертницы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в конце ноября в Индонезии были арестованы три предполагаемых террориста-сторонника ДАИШ, готовивших серию взрывов в Джакарте. По словам представителя полиции Боя Рафли Амара, арестованные планировали взорвать здание парламента, штаб-квартиру национальной полиции, посольство Мьянмы и две телестанции. Все они — сторонники базирующегося в Сирии известного индонезийского исламиста Бахруна Наима, который был непосредственным организатором серии терактов, совершенной в начале года в самом центре Джакарты. Тогда погибли восемь человек, включая четверых террористов, около 20 человек были ранены.

IslamRF.Ru