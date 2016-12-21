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Президент Ирана в четверг посетит Киргизию

21.12.2016 12:42

Президент Ирана Хасан Роухани в четверг посетит Киргизию с официальным визитом, сообщила в среду пресс-служба президента республики.

 

"По приглашению президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, завтра, 22 декабря, с двухдневным официальным визитом в Кыргызстан прибывает президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

 

В рамках визита запланирована встреча Роухани с Атамбаевым и премьер-министром Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Иранский лидер также примет участие в открытии бизнес-форума.

 

IslamRF.Ru

 

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