Президент Ирана в четверг посетит Киргизию Президент Ирана Хасан Роухани в четверг посетит Киргизию с официальным визитом, сообщила в среду пресс-служба президента республики. "По приглашению президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, завтра, 22 декабря, с двухдневным официальным визитом в Кыргызстан прибывает президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости. В рамках визита запланирована встреча Роухани с Атамбаевым и премьер-министром Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Иранский лидер также примет участие в открытии бизнес-форума. IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">21.12.2016 12:42</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/41072.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>Президент Ирана в четверг посетит Киргизию</strong><p style="font-size:95%">Президент Ирана Хасан Роухани в четверг посетит Киргизию с официальным визитом, сообщила в среду пресс-служба президента республики. <a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41072" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 21.12.2016 12:42

Президент Ирана в четверг посетит Киргизию Президент Ирана Хасан Роухани в четверг посетит Киргизию с официальным визитом, сообщила в среду пресс-служба президента республики. Читать дальше »»»

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