В столице Афганистана прогремел взрыв
21.12.2016 13:05
Взрыв прогремел в одном из районом столицы Афганистана Кабуле, сообщило агентство Khaama Press.
На настоящий момент сведений о жертвах и раненых нет, передает РИА Новости.
По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было приведено в действие близ дворца "Дар уль-Аман", рядом находится здание парламента, сообщает агентство.
IslamRF.Ru
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21.12.2016 13:05
В столице Афганистана прогремел взрыв
Взрыв прогремел в одном из районом столицы Афганистана Кабуле, сообщило агентство Khaama Press. Читать дальше »»»
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