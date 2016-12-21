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В столице Афганистана прогремел взрыв

21.12.2016 13:05

Взрыв прогремел в одном из районом столицы Афганистана Кабуле, сообщило агентство Khaama Press.

 

На настоящий момент сведений о жертвах и раненых нет, передает РИА Новости.

 

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было приведено в действие близ дворца "Дар уль-Аман", рядом находится здание парламента, сообщает агентство.

 

IslamRF.Ru

 

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