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Арабские страны и ЕС готовы восстанавливать Сирию на переходном периоде

21.12.2016 14:34

Арабские страны и Евросоюз договорились участвовать в восстановлении Сирии после достижения переходного политического периода в этой стране, об этом говорится в итоговом заявлении глав МИД ЕС-ЛАГ.

 

Четвертое совместное заседание руководителей внешнеполитических ведомств ЕС — ЛАГ прошло во вторник в Каире, сообщает РИА Новости.

 

"Министры подтвердили свои обязательства по поддержке восстановления Сирии сразу же после достижения всеохватывающего политического переходного периода", — говорится в тексте итогового заявления встречи.

 

Министры также "выразили беспокойство по поводу ухудшающейся гуманитарной ситуации в Сирии" и осудили сирийское правительство и "его союзников за нападение на Алеппо".

 

Официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что успешная операция сирийских войск по освобождению восточных районов Алеппо была во всех смыслах гуманной по отношению к мирному населению. Он опроверг утверждения Запада о якобы "оставшихся в блокаде 250 тысячах" мирных жителей Алеппо. В восточных районах в качестве живого щита террористы удерживали более 100 тысяч человек, и все они, при первой же возможности, покинули этот анклав и вышли в подконтрольные сирийскому правительству районы за безопасностью и реальной помощью.

 

В повестке дня министерского заседания ЛАГ — ЕС стояли актуальные для обеих сторон темы, такие как борьба с терроризмом, незаконной миграцией, трансграничной преступностью. Также министры обсудили кризисы в Сирии, Ливии, Йемене и Ираке.

 

Это уже четвертая подобная встреча. В минувшем году главы ведомств собирались в столице Бельгии Брюсселе.

 

IslamRF.Ru

 

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