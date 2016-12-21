Арабские страны и ЕС готовы восстанавливать Сирию на переходном периоде

Арабские страны и Евросоюз договорились участвовать в восстановлении Сирии после достижения переходного политического периода в этой стране, об этом говорится в итоговом заявлении глав МИД ЕС-ЛАГ.

Четвертое совместное заседание руководителей внешнеполитических ведомств ЕС — ЛАГ прошло во вторник в Каире, сообщает РИА Новости.

"Министры подтвердили свои обязательства по поддержке восстановления Сирии сразу же после достижения всеохватывающего политического переходного периода", — говорится в тексте итогового заявления встречи.

Министры также "выразили беспокойство по поводу ухудшающейся гуманитарной ситуации в Сирии" и осудили сирийское правительство и "его союзников за нападение на Алеппо".

Официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что успешная операция сирийских войск по освобождению восточных районов Алеппо была во всех смыслах гуманной по отношению к мирному населению. Он опроверг утверждения Запада о якобы "оставшихся в блокаде 250 тысячах" мирных жителей Алеппо. В восточных районах в качестве живого щита террористы удерживали более 100 тысяч человек, и все они, при первой же возможности, покинули этот анклав и вышли в подконтрольные сирийскому правительству районы за безопасностью и реальной помощью.

В повестке дня министерского заседания ЛАГ — ЕС стояли актуальные для обеих сторон темы, такие как борьба с терроризмом, незаконной миграцией, трансграничной преступностью. Также министры обсудили кризисы в Сирии, Ливии, Йемене и Ираке.

Это уже четвертая подобная встреча. В минувшем году главы ведомств собирались в столице Бельгии Брюсселе.

IslamRF.Ru