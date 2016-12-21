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СМИ: "Джейш аль-Фатх" взяла на себя ответственность за убийство российского посла

21.12.2016 15:33

Вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх", в которую входит экстремистская группировка "Джебхат Фатх аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ), взяла на себя ответственность за убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова.

 

Об этом сообщила в своей электронной версии газета "Аль-Яум ас-Сабиа", передает ТАСС.

 

На ее сайте приведена копия заявления этого действующего в Сирии альянса экстремистских групп, в котором говорится об ее ответственности за совершенное в Анкаре преступление.

 

Ранее сообщалось, что в ходе расследования задержаны 13 человек, среди них мать, отец, сестра и другие родственники стрелявшего в дипломата Мевлюта Мерта Алтынташа.

 

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря вечером во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника".

 

Турецкие власти сообщили, что нападавший, являвшийся полицейским, был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". 



IslamRF.Ru

 

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