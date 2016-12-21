США обвинили власти Мьянмы в геноциде мусульман21.12.2016 16:02
США официально обвинили власти Мьянмы в насилии по отношению к местному мусульманскому меньшинству – рохинья.
Так, в отчете Совета по международным делам США утверждается, что от агрессии правительства страдают около 800 тысяч приверженцев ислама.
Стоит отметить, что волна насилия в отношении мусульман захлестнула страну в 2012 году, когда местные буддисты, которые составляют в Мьянме абсолютное большинство, обвинили нескольких мужчин в убийстве девушки-буддистки.
После чего последовали массовые поджоги домов мусульман – жертвами стали больше 200 человек. Всего за последние 4 года из-за притеснений свои дома были вынуждены покинуть около 120 тысяч мусульман.
«Тот факт, что сотни тысяч мусульман вынуждены покидать свои дома, говорит о том, насколько невыносимыми для них являются условия жизни», - говорится в отчете американского совета по международным делам.
Как напоминает Islam-today, рохинья уже неоднократно признавались международными правозащитными организациями самым притесняемым в мире этносом.
IslamRF.Ru