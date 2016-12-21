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Мусульмане Германии протестуют против террора

21.12.2016 17:26

Молодые мусульмане проводят акции солидарности с пострадавшими от теракта на берлинском рождественском рынке. Против террора протестуют также беженцы, получившие убежище в Берлине.

 

В Берлине и других городах ФРГ проходят акции солидарности с жертвами теракта в Берлине с участием беженцев и живущих в стране мусульман. В среду, 21 декабря, в 15.00 мск на месте теракта на площади Брайтшайдплац, где возобновил работу рождественский базар, начнется акция протеста против террора. Жители Берлина, а также получившие здесь убежище беженцы вместе споют символическую песню солидарности "Мы - это мир" (We Are The World).

 

Ранее, вечером 20 декабря, представители различных мусульманских организаций Германии провели акции солидарности с пострадавшими от теракта, сообщает DW.

 

В Берлине молодые мусульмане собрались на площади Брайтшайдплац, протестуя против террора - на опубликованных в Twitter фотографиях под хэштегами #muslimegegenterror ("мусульмане против террора") и #prayforberlin ("молитва за Берлин") можно рассмотреть людей в майках с надписью "Любовь - всем, ненависть - никому".

 

Во Франкфурте-на-Майне группа молодых мусульман провела уличный пикет с плакатом "Я мусульманин, не террорист" на одном из рождественских рынков. Молодые люди призывали жителей города вступить с ними в диалог. Кроме того, в немецкоязычных социальных сетях многие мусульмане высказывались против агрессивного толкования Корана.

 

В свою очередь, Координационный совет мусульман Германии категорически осудил теракт в Берлине. "Террор снова показал свое ужасное лицо. Он не останавливается перед тем, чтобы напасть на невинных людей и на то, что свято для людей", - подчеркивается в заявлении совета.

 

В понедельник, 19 декабря, около 22 часов мск грузовик врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре западного Берлина недалеко от мемориальной церкви кайзера Вильгельма. В результате теракта погибли 11 человек, а также водитель угнанного террористом или террористами грузовика.

 

IslamRF.Ru

 

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