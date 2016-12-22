Президенты Казахстана и Ирана обсудят ситуацию в Сирии

Ситуацию в Сирии, вопросы региональной безопасности и укрепления экономических отношений 22 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудит со своим иранским коллегой Хасаном Роухани, который прибывает в Астану с официальным визитом.

Особенностью нынешней встречи, как полагают эксперты, будет внешнеполитическая составляющая: Астана рассматривается как возможная площадка для проведения переговоров сторон конфликта в Сирии. Казахстанский лидер уже обсудил данный вопрос с главами России и Турции, выразив готовность содействовать организации консультаций. Теперь, как ожидается, эта идея будет рассматриваться на встрече с президентом Ирана, который также выступает за переговорный процесс как единственный путь урегулирования сирийской проблемы.

Кроме того, стороны обсудят в целом ситуацию в регионе, в том числе растущие угрозы терроризма и экстремизма, пишет ТАСС.

IslamRF.Ru