В Индонезии создадут киберпатрули для борьбы с распространением терроризма

Полиция Индонезии намерена создать киберпатрули, которые будут отслеживать и оперативно реагировать на появление террористических группировок в интернете. Как сообщает в четверг агентство ANTARA такие планы озвучил глава национальной полиции Тито Карнавиан.

По его словам, эксперты должны будут отслеживать "любую деятельность экстремистов в интернете, в том числе их активность в социальных сетях". Специалисты "будут устраивать атаки на исламистские сайты, блокировать появляющуюся информацию, а также непосредственно устанавливать контакты для дальнейших оперативных действий в отношении лиц, так или иначе связанных с терроризмом", пояснил Тито Карнавиан.

Глава полиции признал, что в настоящее время "стремительно набирает обороты вербовка сторонников экстремистских организаций через интернет". Более того, продолжил он, через глобальную сеть "при помощи опытных боевиков создаются взрывные устройства для совершения терактов".

Как сообщает ТАСС, Тито Карнавиан также сообщил, что в этом году в стране были арестованы по меньшей мере 40 человек, имеющих отношения к деятельности экстремистских групп. В частности, во время недавней спецоперации в ряде городов Индонезии были задержаны члены террористической ячейки, готовившие крупный теракт около президентского дворца в Джакарте. Взрывное устройство должна была привести в действие 27-летняя смертница, которая была завербована через интернет.





IslamRF.Ru