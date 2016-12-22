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СБ ООН обсудит проект резолюции с требованием к Израилю прекратить строительство поселений

22.12.2016 12:50

Совет Безопасности ООН проведет голосование по проекту резолюции, в котором содержится требование к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Об этом сообщило постоянное представительство РФ при всемирной организации.

 

"Завтра в 15:00 (по местному времени, 23:00 мск четверга) голосование по египетскому проекту резолюции по ближневосточному урегулированию (Палестина)", - проинформировала дипмиссия. Заседание внесено в программу работы Совбеза, опубликованную на официальном сайте ООН.

 

В проекте резолюции, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, подтверждается, что поселенческая активность на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим, "незаконна и является грубым нарушением международного права", а также служит серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств. В случае принятия документ потребует от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность", а также призовет стороны вернуться за стол переговоров.



IslamRF.Ru

 

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