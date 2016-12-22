  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Четверг 22 Декабрь 2016 | 1433 х.
 

В Йемене по меньшей мере 30 военных стали жертвами теракта

22.12.2016 16:18

Число погибших военных в результате взрыва в йеменском городе Аден возросло до 30, передает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на военных и медиков.

 

По данным агентства, взрыв осуществил террорист-смертник рядом с группой военных, которые пришли на базу на северо-востоке Адена, чтобы получить зарплату. Сообщается о большом количестве пострадавших.

 

Как отмечает РИА Новости, неделю назад жертвами теракта рядом с военным лагерем в городе Аден стали порядка 50 человек.

 

IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41087/">ISLAMRF.RU: В Йемене по меньшей мере 30 военных стали жертвами теракта</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    