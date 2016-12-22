В Йемене по меньшей мере 30 военных стали жертвами теракта

Число погибших военных в результате взрыва в йеменском городе Аден возросло до 30, передает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на военных и медиков.

По данным агентства, взрыв осуществил террорист-смертник рядом с группой военных, которые пришли на базу на северо-востоке Адена, чтобы получить зарплату. Сообщается о большом количестве пострадавших.

Как отмечает РИА Новости, неделю назад жертвами теракта рядом с военным лагерем в городе Аден стали порядка 50 человек.

IslamRF.Ru