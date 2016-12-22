AP: проповедник Фетхуллах Гюлен отверг свою причастность к убийству посла РФ22.12.2016 17:55
Проживающий в США турецкий мусульманский проповедник Фетхуллах Гюлен отверг обвинения в своей причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова, в которыми выступили власти Анкары. Об этом сообщило агентство Associated Press, в распоряжении которого оказалось видеобращение, записанное Гюленом.
В своем заявлении Гюлен, в свою очередь, обвинил правительство Турции в том, что оно хочет опорочить возглавляемое им движение. "Они (турецкие власти - прим. ТАСС) не смогут убедить мир в этих обвинениях", - цитирует Associated Press слова Гюлена по поводу заявлений турецких официальных лиц о его причастности к убийству российского дипломата.
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника", передает ТАСС.
По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт.
Президент Турции Тайип Эрдоган в среду заявил, что следствие установило связь убийцы российского посла Андрея Карлова с ФЕТО, организацией сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре.
"Этот человек (Мевлют Мерт Алтынташ) был членом ФЕТО, нет необходимости это скрывать. Место, где он рос, и его нынешнее состояния указывают на это. И надо открыто сказать, что внутри наших полицейских структур, как и в армии, все еще есть члены этой грязной организации", - сказал Эрдоган. Он добавил, что "чистка госструктур от ФЕТО продолжится".
IslamRF.Ru