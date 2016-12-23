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В Стамбуле задержали 31 подозреваемого в причастности к ДАИШ

23.12.2016 13:33

Турецкая полиция в ходе антитеррористического рейда в Стамбуле задержала 31 подозреваемого в причастности к террористической группировке ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ), сообщает телеканал NTV со ссылкой на полицию в пятницу.

 

Сообщается, что всего прокуратурой Стамбула выданы ордера на задержание 41 подозреваемого в связях с ДАИШ, пишет РИА Ноовости.

 

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что боевики ДАИШ сожгли заживо двух военнослужащих турецкой армии, которые были захвачены три недели назад в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Сообщается, что боевики опубликовали видеозапись казни турецких солдат на близких к ДАИШ аккаунтах в социальных сетях в четверг вечером. Турецкие власти официально не подтвердили эту информацию.

 

IslamRF.Ru

 

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