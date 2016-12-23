ЕК инвестирует 270 млн евро в образование сирийских детей-беженцев в Турции

Еврокомиссия подписала контракты на сумму 270 миллионов евро на строительство и оснащение школьных зданий для сирийских детей-беженцев и принимающих их общин в Турции, сообщила в пятницу пресс-служба Еврокомиссии.

По ее данным, в рамках контрактов должны быть построены и надлежащим образом оборудованы около 100 школ, в которых будут обучаться более 70 тысяч детей из Сирии, в первую очередь, в южных и юго-восточных провинциях Турции, пишет РИА Новости.

IslamRF.Ru