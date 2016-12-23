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В Милане ликвидирован берлинский террорист

23.12.2016 18:11

Менее недели продолжались бега выходца из Туниса Аниса Амри, который считается исполнителем теракта 19 декабря в Берлине, в котором погибли 12 человек и почти 50 были ранены.

 

Как сообщил ранее министр внутренних дел Италии Марко Миннити, Амри был застрелен ночью в пятницу, 23 декабря, на окраине Милана во время рядовой проверки. "Полицейский патруль остановил машину с потушенными фарами. В этот момент мужчина достал пистолет и начал стрельбу в ответ на просьбу показать документы. Полицейские отреагировали, открыв ответный огнь", - рассказал министр.


Как сообщает ТАСС, перестрелка произошла около трех часов ночи, тогда как известно о произошедшем стало сегодня после 10:00 (12:00 мск). К этому момент итальянские следователи уже смогли идентифицировать убитого иностранца и определить по отпечаткам пальцев, что они принадлежат Амри, который, как считается, управлял грузовиком, который совершил наезд на толпу на рождественском рынке в центре Берлина 19 декабря.

 

IslamRF.Ru

 

 

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