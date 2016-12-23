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Эрдоган: Анкара продолжает переговоры по Сирии с Москвой и Тегераном

23.12.2016 18:15

Анкара продолжает дипломатические усилия по урегулированию сирийского кризиса вместе с Россией, Ираном и странами коалиции, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

 

"Говорят, над этим (сирийским кризисом — ред.) должны работать дипломаты. А кто говорит, что не работают? Мы работаем с коалицией, Россией, Ираном, продолжаем с ними переговоры, а также ведем работу с Саудовской Аравией, Катаром. Пусть нас никто не учит дипломатии", — заявил Эрдоган, выступая на открытии СПГ-терминала в Измире, сообщает РИА Новости.

 

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