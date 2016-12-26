Керри готовит договор по палестино-израильскому урегулированию

Госсекретарь США Джон Керри готовит рамочный договор по палестино-израильскому урегулированию, в котором Палестина признается независимым государством в границах 1967 года, сообщает палестинская газета "Аль-Кудс" со ссылкой на собственные источники.

По утверждению газеты, Керри рассчитывает сделать документ базовым для любых будущих переговоров по ближневосточному вопросу, в том числе после вступления в должность президента США Дональда Трампа в январе 2017 года, передает РИА Новости.

Среди пунктов предполагаемого договора — признание Палестиной еврейского государства Израиль и ответное признание Израилем палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Готовящийся документ также предполагает решение территориальных споров и вопроса принадлежности израильских поселений, построенных на оккупированной палестинской территории.

"Выступление Керри перед или на международной конференции будет включать в себя это рамочное соглашение", — отмечает газета.

Международная конференция по ближневосточному урегулированию пройдет в Париже 15 января, сообщил ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

США ранее в Совбезе ООН впервые воздержались при голосовании по резолюции, осуждающей поселенческую активность Израиля на палестинских территориях. Решение США позволило принять резолюцию, вызвавшую протест израильского руководства. Трамп резолюцию не поддержал, пообещав изменить ситуацию в ООН после вступления в должность.

IslamRF.Ru