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Назарбаев: Казахстан создаст все условия для переговоров по Сирии

26.12.2016 17:23

Казахстан готов принять в Астане все стороны, участвующие в переговорах по Сирии, и создать необходимые для этого условия, заявил президент Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

 

"Решение вопроса о вашем предложении: Казахстан готов принять все стороны для переговоров в Астане. Мы вчера говорили с вами, с (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом и (президентом Ирана Хасаном) Роухани… Они все согласны, создадим все условия, чтобы они поработали и встретились", — заявил Назарбаев.

 

Как сообщает РИА Новости, президент Путин ранее заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, она может дополнить женевские переговоры. С предложением согласился президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

 

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре подчеркнули, что успешное завершение операции по освобождению Алеппо является важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии.

 

IslamRF.Ru

 

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