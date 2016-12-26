Премьер Ирака встретился с лидером протестного движения ас-Садром

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади провел встречу с лидером протестного движения шиитским богословом Муктадой ас-Садром, передает телеканал Al Sumaria со ссылкой на сообщение пресс-службы премьера.

Ас-Садр впервые получил известность как лидер восстания против американского вторжения в 2004 году, а в апреле 2016 года возглавил массовые демонстрации в Багдаде против коррупции в государстве с призывом к реформам и смене министров, пишет РИА Новости.

Пресс-служба сообщила, что темами встречи ас-Садра с премьером стали вопросы политики и безопасности, в частности, борьба с группировкой ДАИШ (запрещена в РФ) и освобождение от нее Мосула.

По оценке канала Rudaw, встречу можно считать "попыткой примирения" с вероятной целью не допустить возвращения к власти главного конкурента аль-Абади, другого шиитского политика Нури аль-Малики, руководившего страной с 2006 по 2014 год.

IslamRF.Ru