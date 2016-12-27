Саудовский король пожертвовал для сирийцев пять миллионов долларов

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ о начале массовой кампании по сбору пожертвований на оказание помощи сирийцам по всей стране, начиная со вторника, и выделил от себя для сирийцев 20 миллионов риалов (более пяти миллионов долларов), сообщило Саудовское агентство новостей со ссылкой на выпущенное в понедельник сообщение королевской канцелярии.

"Учитывая то, каким страданиям подвергаются наши братья в Сирии, особенно беженцы из Алеппо и других городов, король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приказал организовать народную кампанию во всех районах королевства, начиная со вторника, для помощи дружественному сирийскому народу", — отмечается в сообщении, которое приводит РИА Новости.

В свою очередь, вслед за королем наследный принц Саудовской Аравии, глава МВД Мухаммед бен Наиф решил пожертвовать 10 миллионов саудовских риалов (более двух миллионов долларов) на оказание помощи сирийцам, а вице-кронпринц, министр обороны Мухаммед бен Салман — восемь миллионов риалов.

В рамках этой кампании Саудовская Аравия намерена выделить сто миллионов саудовских риалов (более 26 миллионов долларов) и уполномочить центр короля Салмана для проведения гуманитарных операций предоставить сирийцам помощь в виде продовольствия и медикаментов, принять на лечение сирийских раненых, создать и обеспечить для них лагерь, а также оказать сирийцам помощь, необходимую в условиях зимы.

IslamRF.Ru