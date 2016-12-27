Палестина обратится в ООН, если Израиль не выполнит резолюцию по поселениям

Палестина намерена подать жалобу в СБ ООН в течение трех месяцев, если Израиль откажется выполнять антипоселенческую резолюцию, принятую на прошлой неделе, заявил агентству Sputnik посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

"Если (премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху откажется выполнять эту резолюцию, мы вернемся в Совет Безопасности через три месяца и будем искать способы осудить его действия, например в виде решения международного сообщества воздержаться от работы с израильскими поселениями или маркировки израильских товаров, производимых на оккупированных территориях", — сказал посол.

Как сообщает РИА Новости, Совет Безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху накануне объявила, что не будет выполнять резолюцию.

IslamRF.Ru