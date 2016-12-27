В Кувейте гражданку Филиппин приговорили к 10 годам тюрьмы за связи с ДАИШ

Уголовный суд Кувейта приговорил к десяти годам тюрьмы гражданку Филиппин, обвиняемую в присоединении к террористической группировке ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ), сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, решение по этому делу суд принял еще в понедельник, однако в СМИ информация о нем попала днем позже. Суд также призвал депортировать женщину из страны после того, как она отбудет свое наказание. Защита может подать апелляцию на решение суда, отмечает агентство.

Гражданка Филиппин была задержана в августе текущего года. Власти Кувейта обвинили ее в связях с боевиками ДАИШ и планировании терактов в странах Персидского залива. По данным агентства KUNA, 32-летняя женщина приехала в Кувейт в июне в качестве домработницы. Службы безопасности следили за ее перепиской по электронной почте и выяснили, что она поддерживала контакт с боевиком ДАИШ в Ливии и использовала поддельное имя, чтобы избежать слежки. Как сообщили в МВД, она созналась, что была готова совершить теракт при первой возможности, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МВД Кувейта удалось предотвратить серию террористических атак в стране и задержать шестерых предполагаемых организаторов терактов в результате превентивных контртеррористических спецопераций.

IslamRF.Ru