Саудовская Аравия обвинила шиитское ополчение в Ираке в массовых убийствах

Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр назвал бойцов народного ополчения в Ираке, в которое входят в основном шииты, "религиозной организацией, замешанной в совершении массовых убийств".

"Так называемое "народное ополчение" — конфессиональное объединение, которое совершает в Ираке массовые убийства при поддержке иранских генералов во главе с Касемом Сулейманом (командующий спецподразделением "эль-Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции — ред.), наличие таких вооруженных группировок угрожает единству Ирака и его безопасности", — отметил аль-Джубейр на совместной с иорданским коллегой пресс-конференции в Эр-Рияде, которую транслировали арабские телеканалы.

"Мы выступаем против присутствия любых вооруженных сил на конфессиональной основе на иракской земле и поддерживаем принадлежность Ирака к арабской нации", — подчеркнул саудовский министр, передает РИА Новости.

Бойцы народного ополчения в Ираке активно участвуют в боевых действиях против террористической группировки ДАИШ (ИГ, запрещена в России). Однако арабские страны обвиняют ополченцев в преступлениях против гражданского населения в захваченных боевиками районах, которое в основном исповедует ислам суннитского толка.

IslamRF.Ru