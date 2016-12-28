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Ирак хочет присоединиться к работе России, Ирана и Турции по Сирии

28.12.2016 14:26

Багдад может присоединиться к работе "тройки" по урегулированию ситуации в Сирии, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

 

Сейчас в переговорах участвуют представители России, Ирана и Турции, пишет РИА Новости.

 

"Эта идея обсуждается, и мы ратуем за нее для пользы общего дела. Мы занимаемся посреднической деятельностью, потому что стабилизация в Сирии повлияет и на нас. ДАИШ пришла к нам из Сирии. Поэтому урегулирование в этой стране разрешит не только сирийскую проблему, но и иракский кризис", — отметил иракский министр.

 

На прошлой неделе в Москве прошли переговоры глав МИД и Минобороны России, Ирана и Турции. После встречи министры заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения о перемирии между Дамаском и оппозицией.

 

IslamRF.Ru

 

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