Астана готова стать площадкой для переговоров по Сирии

Казахстан готов предоставить площадку для проведения в Астане переговоров по Сирии и контактирует по этому вопросу с Россией и Турцией, заявил во вторник министр иностранных дел республики Ерлан Идрисов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал эту инициативу, сообщает РИА Новости.

"Было общее понимание возможной удобности площадки Астаны для проведения межсирийских переговоров. Созданием климата для этих переговоров и содержательной частью занимаются наши международные партнеры, в частности, Россия и Турция. Эта работа сейчас проводится, мы находимся в контакте", — сказал Идрисов на брифинге.

Он отметил, что, как только будут созданы условия, "Казахстан всегда будет готов оказать свои миротворческие услуги".

Межсирийские переговоры в Женеве были организованы в начале года в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Второй раунд диалога в апреле не дал практических результатов. Ожидалось, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в сентябре назначит дату нового раунда, но этого не произошло.

IslamRF.Ru