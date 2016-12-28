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Германию в 2016 году добровольно покинули 54 тысячи мигрантов

28.12.2016 16:10

Германию в 2016 году добровольно покинули 54 тысячи мигрантов, заявил на брифинге в среду представитель МВД ФРГ Харальд Нойманс.

 

"В 2016 году, по данным на 27 декабря, 54123 человека покинули страну добровольно. Для сравнения: в прошлом году добровольный отъезд был совершен 35514 лицами. Есть разные системы учета отбывших, о том, кто действительно покинул страну, станет известно по прошествии некоторого времени. Но уже можно сказать, что по сравнению с 35 тысячами 54 тысяч – это значительный рост", — сказал он.

 

Как передает РИА Новости, ранее газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) сообщила о 55 тысячах мигрантов, которые добровольно покинули Германию в 2016 году. По информации газеты, большинство из уехавших являются гражданами государств балканского региона, которые не имеют права на получение убежища на территории ФРГ.

 

В ФРГ в 2015 году прибыли около 890 тысяч беженцев и мигрантов, сообщили ранее в МВД страны.

 

IslamRF.Ru

 

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