Де Мистура готов содействовать соглашениям России, Ирана и Турции по Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил готовность ООН содействовать реализации договоренностей глав военных ведомств и МИД России, Турции и Ирана, достигнутых 20 декабря, сообщили в среду в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Стаффан де Мистура поддержал результаты встреч министров иностранных дел и обороны России, Ирана и Турции 20 декабря в Москве и выразил готовность ООН содействовать их реализации, включая подготовку договоренностей между Правительством САР и вооруженной оппозицией о прекращении боевых действий и проведении переговоров в Астане. Была отмечена позиция участников Московской встречи о значении предстоящих переговоров в Астане для стимулирования инклюзивного межсирийского диалога о политическом урегулировании кризиса на основе резолюции СБ ООН 2254", — говорится в сообщении МИД, как передает РИА Новости.

Главы Минобороны и МИД РФ, Ирана и Турции провели трехсторонние переговоры 20 декабря в Москве по Сирии. По итогам было принято совместное заявление, в котором, в частности, было заявлено о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией.

IslamRF.Ru