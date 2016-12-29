Источник: СБ ООН может рассмотреть введение санкций против САР до конца недели

Голосование в Совете Безопасности ООН по предложенному Великобританией и Францией проекту резолюции, предусматривающему санкции в отношении Сирии, может состояться до конца этой недели. Об этом сообщил ТАСС дипломат одной из западных стран - членов СБ.

"Британо-французский проект (резолюции) распространен среди делегаций стран - членов СБ. Он пока еще не готов к голосованию. Есть вероятность, что оно состоится на этой неделе, но также возможно, что и в новом году", - сказал собеседник агентства.

Предусмотренные проектом резолюции санкции включают запрет на поставку любых вертолетов правительству, армии и госструктурам страны. В качестве основания для принятия подобных мер называются выводы следственной комиссии ООН и ОЗХО, возложившей на Дамаск ответственность за три химические атаки, в ходе которых контейнеры с хлором, предположительно, сбрасывались с военных вертолетов.

В документе также прописаны адресные санкции в отношении 11 физических лиц и 10 структур, якобы имеющих отношение к химическим атакам. Меры, которые им грозят, включают замораживание активов и запрет на выезд из страны. Кроме того, всем странам в случае одобрения текста придется предотвращать поставки этим лицам и структурам хлора, а также "всех вооружений и связанных материалов, которые могут использоваться для доставки химикатов в качестве оружия", отмечается в проекте резолюции.

Как заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, подготовленный Лондоном и Парижем текст категорически неприемлем, а его целью является оказание политического давления на Дамаск. Дипломат предостерег европейских партнеров "от попыток вновь разогреть атмосферу в Совбезе, вновь наэлектризовать политическую обстановку". "Из этой затеи ничего не выйдет", - подчеркнул он.





IslamRF.Ru