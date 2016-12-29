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Оман присоединился к исламской коалиции по борьбе с терроризмом

29.12.2016 10:25

Оман присоединился к исламской коалиции по борьбе с терроризмом, возглавляемой Эр-Риядом, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя в Саудовской Аравии.

 

В декабре прошлого года Саудовская Аравия объявила о создании широкой мусульманской коалиции по борьбе с терроризмом с оперативным центром в Эр-Рияде для координации и поддержки военных операций, пишет РИА Новости.

 

По данным агентства, власти султаната заявили о желании стать частью альянса, в состав которого входят 40 стран, в официальном письме, направленном заместителю наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману, который также занимает должность министра обороны.

 

IslamRF.Ru

 

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