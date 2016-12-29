Союзник Нетаньяху выступил против палестинской государственности

Ключевой участник правящей в Израиле коалиции подтвердил неприятие палестинской государственности в ответ предупреждения госсекретаря США Джона Керри об угрозе, которую несет поселенческая деятельность перспективам ближневосточного урегулирования.

Лидер пропоселенческой партии "Еврейский дом", министр просвещения Нафтали Беннет подсчитал, что в своей речи глава американской дипломатии трижды его процитировал в подтверждение тезиса о том, что у власти в Израиле находится самая правая в истории страны команда, сообщает РИА Новости.

"Керри три раза меня анонимно процитировал, чтобы показать, что мы против палестинского государства. Открыто здесь заявляю: это так. В той мере, насколько это зависит от меня, мы не допустим построения в этой стране еще одного террористического государства в дополнение к тому, что есть в Газе", — написал Беннет в социальной сети Facebook.

Керри выступил в среду с более чем часовой речью, в которой заявил, что у власти в Израиле находится самая правая коалиция в истории страны, чью повестку диктуют наиболее крайние элементы. Оперируя цифрами, госсекретарь нарисовал картину масштабной поселенческой колонизации Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, которая, как он считает, подрывает шансы на прекращение оккупации с созданием независимого, жизнеспособного и территориально непрерывного палестинского государства.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил Керри в предвзятости по отношению к Израилю, гипертрофированном внимании к проблеме поселений и игнорировании палестинского террора. Он заявил о готовности решать конфликт с палестинцами за столом прямых переговоров "без лекций зарубежных лидеров о важности мира". В отличие от Беннета, премьер в публичных заявлениях не ставит под сомнение целесообразность создания палестинского государства.

Керри также изложил шесть принципов палестино-израильского урегулирования. Среди них — восстановление довоенных границ 1967 года с возможностью территориальных обменов по обоюдной договоренности, реализация формулы "два государства для двух народов", превращение Иерусалима в столицу двух государств без разделения города, справедливое, но реалистичное решение проблемы миллионов палестинских беженцев с выплатой им компенсаций и оказанием помощи в обретении постоянного места жительства, обеспечение интересов безопасности Израиля, предполагающее, тем не менее, вывод израильских войск с палестинских территорий, нормализация отношений еврейского государства с арабским миром в случае примирения с палестинцами.

IslamRF.Ru