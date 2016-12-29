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Сирийские дети вернулись домой из России после лечения

29.12.2016 13:26

Пять сирийских детей в возрасте от 6 до 14 лет вернулись домой после лечения от тяжелых хронических заболеваний в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, у трапа в аэропорту Латакии их встречали губернатор провинции и офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

 

"У детей были заболевания опорно-двигательного аппарата, органов слуха и органов зрения. Им оказана высокотехнологичная медицинская помощь на самом современном уровне. Некоторым из них сделаны уникальные в своем роде операции по восстановлению утраченных функций, у некоторых из ребят они были врожденными", — рассказал врач медицинского отряда Михаил Сухинин. По его словам, еще один ребенок продолжает лечение в академии и сразу по его окончании вернется к своим сверстникам в Сирию.

 

"Так как эта миссия проходит перед Новым годом, мы посчитали возможным накрыть сладкий стол, вручить детям новогодние подарки", — отметил заместитель начальника Центра по примирению Равиль Мугинов, пишет РИА Новости.

 

IslamRF.Ru

 

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