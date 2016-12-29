  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Четверг 29 Декабрь 2016 | 1433 х.
 

Армия Сирии прекратит боевые действия по всей стране в полночь 30 декабря

29.12.2016 15:12

Армия Сирии прекратит боевые действия по всей территории Сирии, начиная с 00:00 мск 30 декабря. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении командования ВС Сирии.

 

"После побед и успехов, достигнутых Вооруженными силами Сирии по ряду направлений, командование объявляет о полном прекращении боевых действий на всей территории Сирийской Арабской Республики с 00:00 мск 30 декабря", - приводит заявление агентство SANA.

 

В нем указывается, что перемирие не будет распространяться на террористические группировки ДАИШ (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ), а также связанные с ними вооруженные формирования, сообщает ТАСС.

 

"Соглашение о прекращении огня преследует цель создать подходящие условия для процесса политического урегулирования кризиса", - отмечает командование.

 

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главами МИД и Минобороны о том, что достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.

 

По словам главы государства, подписаны три документа. Первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР. Второй - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию, рассказал Путин. 

 



IslamRF.Ru

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41151/">ISLAMRF.RU: Армия Сирии прекратит боевые действия по всей стране в полночь 30 декабря </a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    