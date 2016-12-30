Перемирие в Сирии вступает в силу с 01:00 мск 30 декабря

Режим прекращения боевых действий на всей территории в Сирии вступает в силу 30 декабря в 00:00 по местному времени (01:00 мск). К соглашению присоединились правительственные войска и семь группировок вооруженной оппозиции, насчитывающие более 60 тысяч человек. Гарантами перемирия выступают Россия и Турция.

При поддержке России, Турции и Ирана был достигнут целый ряд соглашений. Первый документ устанавливает перемирие между сирийским правительством и вооруженной оппозицией, второй предусматривает комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий представляет собой заявление о готовности сторон к началу мирных переговоров, пишет ТАСС.

IslamRF.Ru