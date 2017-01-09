Карзай прокомментировал слова Трампа о намерении вместе с РФ решать мировые проблемы

Улучшение отношений между Россией и США положительно скажется на ситуации в Афганистане. Об этом, как сообщило агентство Hama Press, заявил бывший афганский президент Хамид Карзай.

"Я согласен с позицией Трампа касательно улучшения взаимоотношений с РФ. Этот шаг будет хорошим для установления мира и стабильности в Афганистане и во всем мире", - подчеркнул он, комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа о намерении совместно с Россией решать мировые проблемы, пишет ТАСС.

В субботу республиканец написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что "хорошие отношения с Россией - это благо, и только глупые люди могут полагать, что это плохо". "У нас и так достаточно проблем по всему миру. Возможно, в дальнейшем обе наши страны будут вместе работать над решением серьезных и неотложных проблем и вопросов мирового значения", - считает он.

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что администрация Трампа сумеет найти возможности для эффективного взаимодействия с Москвой и преодоления имеющихся противоречий. Он отметил, что в последние годы совместная работа США и России по ряду направлений была успешной.





IslamRF.Ru