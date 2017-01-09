Асад подтвердил готовность к переговорам с оппозицией в Астане

Сирийское правительство готово обсуждать с оппозицией на переговорах в Астане любые вопросы, касающиеся урегулирования конфликта в арабской стране. Об этом президент Башар Асад заявил в интервью французским СМИ, полный текст которого распространен в понедельник сирийским государственным агентством SANA. При этом он отметил, что вопрос о власти в Сирии следует решать народу страны на выборах, а оппозиция, представленная на переговорах, должна иметь опору внутри республики, а не выражать волю других держав.

"Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация на конференции готова поехать туда, когда будет определено время проведения этого форума", - сообщил Асад, отвечая на вопрос о готовности участвовать в консультациях в столице Казахстана. "Мы готовы обсуждать все, - добавил он. - Когда вы говорите о переговорах об окончании конфликта в Сирии или об обсуждении будущего Сирии, то все вопросы являются открытыми, ограничений нет".

"Однако кто будет присутствовать там с другой стороны? Мы пока не знаем, - сказал Асад, имея в виду состав оппозиционной делегации. - Это должна быть настоящая сирийская оппозиция, и когда я говорю "настоящая", то имею в виду ту (оппозицию), которая имеет корни в Сирии, а не саудовскую, французскую или британскую; именно сирийская оппозиция должна обсуждать проблемы Сирии. Так что результативность и успех конференции будут зависеть именно от этого".

На вопрос, готов ли он обсуждать тему своего пребывания на посту президента, Асад ответил: "Да, но мое положение зависит от конституции, а в конституции четко определено, каким образом президент приходит или уходит из власти. Так что если они хотят рассматривать этот вопрос, они должны обсуждать конституцию, а конституция не является собственностью правительства, президента или оппозиции. Ее хозяином должен быть сирийский народ, так что для (принятия) любой конституции должен быть проведен референдум".

"Это будет один из вопросов, вынесенных на рассмотрение на встрече, и, конечно, они не могут заявить "Нам нужен этот президент" или "Нам не нужен этот президент", поскольку вопрос о президенте зависит от выборов. Если они его не хотят, давайте проведем выборы. Президента должен избирать сирийский народ, а не часть сирийского народа", - сказал Асад, как сообщает ТАСС.

Коснувшись вопроса о том, намерен ли он снова баллотироваться на высший государственный пост, лидер республики заявил: "Это будет зависеть от двух вещей: во-первых, от воли сирийского народа, хотят ли они видеть этого человека президентом или нет. Если я захочу быть президентом, а сирийский народ не пожелает этого, то, даже если выиграю выборы, я не буду пользоваться сильной поддержкой и ничего не смогу достичь, особенно в таком сложном регионе, как Сирия". "Во-вторых, если я почувствую, что хочу быть президентом, я выставлю свою кандидатуру", - добавил Асад.





IslamRF.Ru