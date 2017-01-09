Reuters: боевики "Боко харам" атаковали базу нигерийской армии

Не менее пяти военнослужащих ВС Нигерии погибли в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" на армейскую базу на северо-востоке страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нападению экстремистов подверглась база в местечке Буни Яди (штат Йобе). Боевики также понесли потери: ликвидированы 15 активистов "Боко харам", сообщает ТАСС.

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения в соседних Нигере, Камеруне и Чаде. "Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Группировка выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против чуждой культуры.

С 2009 года боевиками "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убиты по меньшей мере 20 тыс. человек. Около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Кроме того, по сведениям правозащитников, экстремисты похитили десятки тысяч людей, в том числе 10 тыс. юношей.

В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации ДАИШ (ИГ).





IslamRF.Ru