Чавушоглу отметил важность диалога России и Турции по Сирии

Взаимодействие России и Турции по урегулированию сирийского кризиса очень важно для стабилизации ситуации во всем регионе, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Наше взаимодействие с Россией в Сирии продемонстрировало, насколько оно важно для стабилизации ситуации во всем регионе. Россия является нашим ключевым партнером в экономике – в туризме, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях. Мы усиленно развиваем и укрепляем наши отношения не только в экономике, но и в политике… Наш диалог с РФ, включая борьбу с терроризмом, очень помогает в позитивном решении очень многих животрепещущих вопросов", — сказал Чавушоглу, выступая перед иностранными послами в Анкаре

Вместе с тем, по словам министра, Анкара продолжает оказывать "решительную поддержку территориальной целостности Украины и Грузии" и не признаёт присоединение Крыма к РФ, отмечает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии с 30 декабря; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совбеза в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и ДАИШ (запрещены в РФ и других странах).

IslamRF.Ru